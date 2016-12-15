Открытие объекта было приурочено празднованию Дня независимости Казахстана. Новый спортивный центр состоит из четырех внутренних и четырех наружных кортов. Одновременно здесь могут тренироваться до 700 спортсменов. По словам старшего тренера Атырауской области Веры ТИХОМИРОВОЙ-БРЕГВАДЗЭ, сегодня нехватка тренировочной площади для спортсменов решена на 400%. - До настоящего момента мы вынуждены были тренировать спортсменов на одном-единственном корте в ФОК "Мунайшы". На одной площадке еле умещались до 30 теннисистов. С открытием нового большого теннисного корта эта проблема полностью решена. Теперь мы сможем проводить даже турниры международного уровня, такие как ITF, - рассказала Вера ТИХОМИРОВА-БРЕГВАДЗЭ. Новый теннисный корт отвечает всем международным стандартам. Его особенность в уникальном в покрытии толщиной в 7,5 мм. Его стелили специалисты из Испании, которые были задействованы в подготовке кортов на Олимпийских площадках в Рио-де-Жанейро. Первый заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ поспешил оценить новое покрытие и совершил несколько подач через сетку. Как рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ, до этого времени в Атырау имели возможность тренироваться лишь 135 детей. Еще 500 желающих стояли в очереди. С открытием нового корта заниматься теннисом смогут абсолютно все желающие, даже взрослые.Тренировать будущих звезд тенниса будут 5 тренеров с высшим физкультурным образованием. Отметим, что за 8 лет существования федерации тенниса в Атырау наставники взрастили 3 чемпионов Казахстана. Тренеры уверены, что уже в ближайшем будущем звезд атырауского тенниса станет намного больше.