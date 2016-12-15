Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, все десять человек болеют гриппом группы "Б". Тяжело больных среди них нет, все получают лечение дома. Также в управлении здравоохранения рассказали, что за две недели декабря в ЗКО семь человек получили обморожение конечностей. - Последние пациенты поступили 14 декабря. Все они поступили с обморожением нижных и верхних конечностей. Они находятся в областной клинической больнице и получают оперативное лечение, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения. Между тем, с 1 октября в области началась вакцинация от гриппа. Всего было закуплено 45 тысяч вакцин и еще 17,5 тысяч человек были привиты за счет работодателей. Стоит отметить, что в Уральске уже второй день температура воздуха достигает -26...-28 градусов. В связи с морозом отменены занятия школах для учеников первой смены.