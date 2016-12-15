Сегодня молодое поколение сотрудников гражданской защиты приняло присягу на площади Победы.Также в честь 25-ления независимости Казахстана противопожарная служба была пополнена на два автомобиля: это машина быстрого реагирования и пожарный автомобиль АЦ-5 на шасси КамАЗ 5350. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, стоимость спецмашин составляла 24 и 35 миллионов тенге соответственно. Деньги на технику были выделены из республиканского бюджета.