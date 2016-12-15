Машиной быстрого реагирования и мощной пожарной пополнился автопарк ДЧС. Технику презентовали на площади Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". novaya mashina pozharnym (2) Сегодня молодое поколение сотрудников гражданской защиты приняло присягу на площади Победы. novaya mashina pozharnym (1) Также в честь 25-ления независимости Казахстана противопожарная служба была пополнена на два автомобиля: это машина быстрого реагирования и пожарный автомобиль АЦ-5 на шасси КамАЗ 5350. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, стоимость спецмашин составляла 24 и 35 миллионов тенге соответственно. Деньги на технику были выделены из республиканского бюджета. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА