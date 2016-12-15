Иллюстративное фото из архива "МГ" "Все эти годы, несмотря на кризис, мы уделяли особое внимание социальной сфере. В честь празднования 25-летия Независимости, я поручаю Правительству в следующем году повысить размеры пенсий на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 млн 200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 увеличить размер единовременного государственного пособия по рождению ребёнка на 20%, – сказал глава государства в ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан. В Астане открылось торжественное собрание, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан с участием главы государства. Собрание началось с торжественного внесения в зал государственных символов. Первым поздравил казахстанцев Нурсултан Назарбаев. Он напомнил основные вехи создания государства: в 1991 году Казахстан на весь мир объявил о своей независимости, была принята Конституция страны, проведена делимитация государственной границы, создана казахстанская армия. Президент подчеркнул, что всех успехов казахстанцы добились вместе и поблагодарил за это всех граждан страны.