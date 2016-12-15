Повышение выплат охватит свыше двух миллионов казахстанцев. Помимо этого, будет увеличен размер пособия по рождению ребёнка, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" "Все эти годы, несмотря на кризис, мы уделяли особое внимание социальной сфере. В честь празднования 25-летия Независимости, я поручаю Правительству в следующем году повысить размеры пенсий на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 млн 200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 увеличить размер единовременного государственного пособия по рождению ребёнка на 20%, – сказал глава государства в ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан. В Астане открылось торжественное собрание, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан с участием главы государства. Собрание началось с торжественного внесения в зал государственных символов. Первым поздравил казахстанцев Нурсултан Назарбаев. Он напомнил основные вехи создания государства: в 1991 году Казахстан на весь мир объявил о своей независимости, была принята Конституция страны, проведена делимитация государственной границы, создана казахстанская армия. Президент подчеркнул, что всех успехов казахстанцы добились вместе и поблагодарил за это всех граждан страны.