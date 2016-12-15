Подарки на мобильный к Новому году предлагает «Алтел»
Традиционно мобильные операторы воспринимаются своими клиентами как поставщики голосовой связи и мобильного интернета. Но мало кто задумывается о том, что среди сервисов и продуктов сотовых компаний можно выбрать действительно нужный и полезный подарок близкому человеку. В преддверии новогодних праздников мы решили сделать для вас подборку подарков от сотового оператора, которые вы можете приобрести уже сейчас.
Самым очевидным, но тем не менее крайне полезным подарком может стать пополнение баланса своего близкого человека на год, или же покупка годового интернет-пакета.
- Например, интернет на год, по 12 Гб в месяц, вам обойдется в 9600 тенге. При этом для наших абонентов мы создаем все условия: пополнение онлайн с банковской карты, или в терминалах QIWI без комиссии, - рассказал заместитель директора дирекции продуктовых решений компании Tele2 и Altel Жаныбек Артыкбаев.
Если годовой баланс вам кажется идеей слишком простой, то хорошим подарком станет 4G Wi-Fi роутер. Он не только гарантирует мобильный доступ в сеть интернет, но и обеспечивает высокоскоростной трафик.
Если человек, для которого вы выбираете подарок, ценит технологичность и современный подход, смело дарите ему подписку на онлайн-сервисы. Например, подписка на сервис Tele2.Kiozk предоставит прямой доступ к огромной базе современных глянцевых изданий прямо со смартфона, планшета или компьютера, а будет стоить всего 30 тенге в день.
- Tele2.Kiozk - это один из наших свежих сервисов, который мы первыми привели в Казахстан. Подборка журналов действительно впечатляет, там каждый найдет себе издание по душе. В списке журналы для мужчин и женщин, игроманов, тех, кто следит за модой или здоровьем, и просто интересуется тем, что происходит в мире, - рассказывает Жаныбек Артыкбаев.
Нередко сотовые операторы в предпраздничные дни запускают совместные программы с производителями и ритейлерами бытовой техники или электроники. Недавно Tele2 и Altel объявили об акции с PHILIPS: участники получают возможность приобрести технику этой марки на 50% дешевле. Например, если вы решили подарить любимому человеку кофеварку, то вместо 18 940 тенге вы сможете приобрести ее всего за 9 470, выполнив условия акцииTele2. Актуальный подарок для мужчин – тример – обойдется участникам акции от Altel в 18000 тенге вместо 29 990. Предложением можно воспользоваться до 15 января 2017 года.