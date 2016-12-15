UA2KbQa1OwM Возгорание произошло сегодня, 15 декабря, у госпиталя МВД. - Машина выехала из гаража и загорелась во время движения. В ней находился один человек. Он не пострадал. Причины возгорания будут устанавливаться, - рассказали в полиции. Между тем, как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на место пожара выезжала одна единица техники и 5 человек личного состава. - Возгорание автотранспортного средства произошло по улице Н.Савичева. В 9.54 возгорание было полностью устранено, - сообщили в ДЧС ЗКО.