По словам заведующего сектора благоустройства ЖКХ ПТ и АД Мираса МУЛКАЙ, в этом году планируется установить видеонаблюдение на всех остановках города. - На новых остановках, которые установил акимат, камеры будет ставить ДВД за свой счет, а на остальных - сами арендаторы, - пояснил мирас МУЛКАЙ. - Сейчас мы проводим разъяснительную работу с арендаторами остановочных павильонов о том, что установка камер - в их интересах. Потому как они часто жалуются на то, что у них разбивают стекла, рвут банеры. А если будет видеонаблюдение, то полицейским станет проще искать вандалов. Кроме того, все арендаторы обязаны провести реконструкцию остановочного павильона по эскизам, который разработал акимат Уральска. - Сейчас за каждой улицей, где есть остановки, закреплены проверяющие. Еженедельно они мониторят, как проводится работа по облагораживанию территории остановок. Вообще мы хотим, чтобы все остановочные павильоны Уральска были одинаковые, - отметил Мирас МУЛКАЙ. К слову, в Уральске установили пять новых остановок. jlAq6oAvUyU