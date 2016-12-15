По словам сельчан, в поселке Таскала-3 уже 10 лет обещают проложить дорогу, однако дело все заканчивается лишь словами. - Пожилые люди не могут сходить за пенсией, дети из-за вечной грязи пропускают уроки в школе, к нам не могут попасть аварийные службы и скорая помощь, наши машины постоянно застревают. Нашему терпению пришел конец, - говорят местные жители. Последней каплей для сельчан стала новость о том, что в новостроящемся поселке Таскала-4 по требованию закона будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе и дорога. - Почему не проложат дорогу в построенных поселках, где люди уже живут и мучаются годами? - негодуют сельчане.- Нас только кормят завтраками, но делать толком никто ничего не хочет. Оказалось, что аким Кенузекского сельского округа, к которому относится поселок, занял свое кресло только три дня назад. Однако с проблемами жильцов Таскалы-3 уже познакомился. Он поговорил с акимом города Сериком ШАПКЕНОВЫМ, который обещал помочь решить вопрос, но пока без указания определенных дат. Сам же новоиспеченный аким заверил местных жителей, что до 20 декабря даст точный ответ - будет ли дорога в Таскале, а если будет, то когда. Это бы стало настоящим подарком сельчанам ко Дню независимости Казахстана, считают сами жители Таскалы-3.