На место ЧП сразу же прибыли пожарные. Чтобы попасть внутрь, им пришлось взломать дверь. Возгорание удалось потушить за считанные минуты. К счастью, никто не пострадал. По словам участкового инспектора, возгорание произошло изнутри, так как ни решетка, ни дверь не были взломаны. Ущерб и причины пожара выясняются.