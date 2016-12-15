Пожар произошел в мясной лавке, которая расположена в остановочном павильоне "Нефтебаза" 14 декабря около 9 часов вечера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.46 (1) На место ЧП сразу же прибыли пожарные. Чтобы попасть внутрь, им пришлось взломать дверь. Возгорание удалось потушить за считанные минуты. К счастью, никто не пострадал. По словам участкового инспектора, возгорание произошло изнутри, так как ни решетка, ни дверь не были взломаны. Ущерб и причины пожара выясняются. WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.41 WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.41 (1) WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.42 (1) WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.42 WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.44 WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.44 (1) WhatsApp Image 2016-12-14 at 20.59.46 Фото Медета МЕДРЕСОВА