Школьные уроки отменили для учащихся 1-9 классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия отменены для учеников 1-9 классов первой смены. Столбики термометров в Уральске опустились до отметки -29 градусов.