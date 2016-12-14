Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата ЗКО, 15 декабря на ярмарке будут представлены продукты пищевой и перерабатывающей промышленности ЗКО. - В основном сельхозники будут продавать муку, макаронные изделия, мясо КРС, конину, растительное масло, яйца, мясо кур, молоко и молочные продукты, майонез, консервы, рыбную продукция, колбасные изделия, кондитерские изделия, напитки, мед и овощи, - пояснили в пресс-службе областного акимата. 16-17 декабря на том же месте пройдет ярмарка производителей мяса «Ұлы Дала өнімдері». К слову, говядину там можно будет приобрести за 1100 тенге как в розницу, так и оптом, конину - 1100-1200 тенге за килограмм.