Среди проверяющих есть участковые инспекторы, которые при необходимости тут же составляют административные протоколы на нарушителей. - Протокол составляем по статье 505, части 1, это нарушение правил благоустройства города. Даем на первый раз предупреждение, штраф не накладываем. Если после письменного предупреждения человек повторно нарушает правила и не убирает снег, то уже накладывается штраф, - объясняет участковый инспектор Заводского отдела полиции УВД г. Актобе Арман АДИЛОВ. Суммы штрафов довольно внушительные. Физические лица за складирование снега в неустановленных местах наказываются штрафом в размере 20 МРП. Это порядка 40 000 тенге. А предприниматели - 30 МРП. Это больше 60 000 тенге. - Часто видим после того, как прошла техника, жители частного сектора со дворов выбрасывают снег на проезжую часть. Объекты малого, среднего бизнеса также сбрасывают снег на тротуар, - рассказывает заместитель директора ТОО «Табыс Актобе» Александр ЛИСИЦКИЙ. С начала декабря больше 30 горожан уже получили предупреждения. А двух предпринимателей успели оштрафовать.