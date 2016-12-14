Актриса из Уральска вышла в финал на телешоу "Голос"

28-летняя Тогжан МУТИГУЛЛИНА из Уральска 5 ноября на слепом прослушивании исполнила песню Григория Лепса "Самый лучший день", тогда ее к себе в команду выбрал Нурлан АБДУЛЛИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kt1oTHVSnes По словам девушки, когда она пела, то мысленно выбирала себе в наставники именно Нурлана АБДУЛЛИНА. Финал шоу состоялся в начале декабря. Тогда уралочка Тогжан МУТИГУЛЛИНА выступила в поединке с Маргаритой БЭЛЛОЙ из Алматы. На сцене девушки дуэтом песню "Why". Из двух участниц наставник решил оставить в проекте Маргариту БЭЛЛУ. Однако в последние секунды член жюри Ева БЕХЕР дала Тогжан еще один шанс, и она осталась в шоу "Голос". Стоит отметить, что Тогжан МУТИГУЛЛИНА в 2013 году участвовала в вокальном проекте "X-FactorKz". Сейчас девушка работает актрисой в казахском драматическом театре. WKnoRZ_nQw8