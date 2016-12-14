Благую весть главе семейства Жарлхану СЕЙТОВУ из города Алга сообщили около четырех часов дня 8 декабря. Несколько минут мужчина приходил в себя, а потом вздохнул с облегчением. С самого утра, когда супруга поступила в родильное отделение, папа находился в роддоме. В свои 54 года обычный инженер-механик уже четырежды испытал радость отцовства: старшему ребёнку - Ануару - в этом году исполнилось тринадцать, а младшая из трех дочерей – Томирис - отпраздновала свое трехлетие. Новорожденные Сейтовы чувствуют себя хорошо, правда, находятся под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Вес каждого из мальчиков – около 2700 граммов. Имя новорожденным пока не придумали. - У нас будет семейный совет, хотим выслушать мнение всех родных, а уже потом давать имена. Это очень ответственное дело, торопиться не надо, - говорит многодетная мама Таннуры ДЖАКИНА. Со своей супругой, которая на 18 лет моложе, Жарлхан познакомился в Жанажоле, где уже долгое время трудится на нефтегазоперерабатывающем заводе. - Это подарок судьбы, - с нежностью о своей супруге отзывается Жарлхан. – Она у меня и поёт, и вяжет, и готовит! Особенно вкусно у неё получаются булочки и рогалики. Быть хозяйственной женщину научила сама жизнь - практически после школы Таннуры вышла замуж и занялась обустройством семейного быта. Лишь много лет спустя женщина поступила в гуманитарный колледж на заочное отделение. На отлично учатся в школе старшие дети, а после занятий Ануар с 11-летней Жанель стараются помогать по хозяйству. - У нас очень дружная семья, все друг другу помогают. У меня были три сестрёнки, теперь ещё и три братишки. Теперь на мне большая ответственность, - с серьёзным видом говорит Ануар. Несколько лет назад многодетное семейство попыталось приобрести жильё в Актобе, однако стоимость квартир в областном центре была настолько высока, что от затеи пришлось отказаться. Жарлхан сдаваться не собирался, вернулся к родителям в Алгу. В старом доме ютиться всем вместе было неудобно – три года назад, разобрав отчий дом, мужчина своими руками построил просторное жилище. Правда, с появлением трёх младенцев, в доме снова станет тесно. - Раньше моей зарплаты в 120 тысяч тенге хватало на проживание, да и супруга иногда подрабатывала, а сейчас не знаю, как буду справляться. Прежде государство выделяло многодетным семьям квартиры, сейчас такого нет. Со стороны акимата пока никто к нам не приходил, не поздравил. Хотя наш тройной подарок к 25-летию Независимости – случай уникальный. Не думаю, что в стране в это время родились ещё тройни. Хотелось бы, чтобы руководство области обратило внимание на нашу семью, выделило квартиру в Актобе, - говорит Жарлхан Сейтов. Как говорят в роддоме, ежегодно в Актюбинской области на свет появляются одна-две тройни. Правда, счастливые родители зачастую прибегают к искусственному методу оплодотворения. - Тройни, которых зачали естественным путём, рождаются крайне редко. На моей памяти такой случай произошёл в 2003 году, когда у семейной пары появились девочки. Поэтому для нас это большое событие. Ко дню Независимости мы приготовили всем нашим роженицам и их деткам небольшие подарки, думаю, им будет приятно, - говорит заведующая отделением патологии первого перинатального центра Аймкуль АЛИЕВА.