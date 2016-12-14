Елка в Актау в 2015 году. Фото с сайта nur.kz В 2013 году на оформление города к Новому году из местного бюджета было выделено 15 миллионов тенге, в 2014 году — 18 миллионов тенге. В 2015 году эта цифра возросла до 49 миллионов. В этом же году сумму сократили до 19 миллионов тенге. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ Актау Берик ИЗГАЛИЕВ. - Конкурс прошел, подрядчик определен. На выделенные бюджетные средства будут оформлены только две площади: «Ынтымак» в 11 микрорайоне и площадь «Астана» перед городским акиматом, - рассказал Берик ИЗГАЛИЕВ. Сообщается, что огни на двух главных елках зажгут 19 декабря. Местные исполнительные органы призвали предпринимателей принять участие в оформлении города. Президентская елка с участием акима области для детей из социально-уязвимых слоев населения и сирот пройдет 26 декабря. На нее планируют пригласить более 150 детей. Новогодние представления с хороводами для ребят устраивают в областном музыкально-драматическом театре им.Н.Жанторина, культурно-досуговом комплексе имени Абая и Мангистауском театре кукол. Стоимость билетов - 1200 тенге, 1300 и 1000 тенге соответственно.