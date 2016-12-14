Сегодня, 14 декабря, в Атырау на торжественном собрании, посвященном празднованию 25-летия Дня независимости Казахстана, собралось более 2 тысяч человек. Глава региона поздравил жителей области с праздником. - Все достижения Казахстана за годы независимости - это результат взвешенной внешней и внутренней политики нашего Лидера нации, - обратился Нурлан НОГАЕВ к собравшимся. – Сегодня Казахстан имеет свое достойное место в международном сообществе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Все силы государства направлены на улучшение благосостояние каждого казахстанца. Мы смогли построить для себя страну, о которой ранее мечтали наши предки – я считаю, этим можно гордиться. В ходе торжественной церемонии деятели сфер культуры, здравоохранения и образования были награждены государственными наградами «Курмет», «Барыс», «Парасат», а также юбилейными медалями и почетными грамотами. К 25 годовщине Дня независимости на премии работникам бюджетной сферы Атырауской области выделено 3,1 миллиарда тенге. Обладателями премий стали более 43 тысячи человек.