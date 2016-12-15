Полицейских поздравлял первый заместитель министра внутренних дел РК Марат ДЕМЕУОВ. Так, указом Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА «за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации террористической группы в июньских событиях» два сотрудника ДВД Актюбинской области получили ордена «Айбын» 3-ей степени. 9 человек награждены медалями «Ерлігі үшін».Посмертно награжден и сотрудник охранной фирмы «Кузет» 32-летний Мирхан ТАЖИБАЕВ. В то кровавое воскресенье охранник прибыл по экстренному вызову в оружейный магазин «Паллада» и получил смертельную пулю от рук бандитов. Сегодняшнюю награду принял отец покойного, который до сих пор не может оправиться после потери сына. - В тот день я тоже приехал к «Палладе». Час хожу, два хожу. Все молчат. Я говорю: дайте посмотреть на сына. Мне не разрешили. Потом уже понял, что к чему. Оказывается, он первым получил пулю. Тяжело, очень тяжело терять сына, - едва сдерживая эмоции, рассказывает отец погибшего Мирхана Есенбай ТАЖИБАЕВ. Напомним, всего во время терактов пятого июня от рук террористов погибли 7 человек.