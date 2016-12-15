Тимура ШАЯХМЕТОВА задержали по подозрению в получении взятки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   kSPoiZ2YStE Национальное бюро по противодействию коррупции обнародовало видео задержания руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО. Как сообщили в пресс-службе Нацбюро по противодействию коррупции, Тимур ШАЯХМЕТОВ был задержан 14 декабря. - Установлено, что Шаяхметов, находясь в преступном сговоре со своим подчиненным руководителем отдела Акжаном ИЩАНОВЫМ, на системной основе получали взятки от тренеров более 10 спортивных школ Уральска за беспрепятственное проведение учебно-тренировочных сборов и общее покровительство. Только в период с ноября по декабрь 2016 года Шаяхметов и Ишанов получили взяток на общую сумму более 1 500 000 тенге. В настоящее время Шаяхметов водворен в ИВС УВД г. Уральска. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе Нацбюро. Ранее о задержании Шаяхметова рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО.    