Во время работы на гончарном круге у ребенка развиваются личностные качества – усидчивость, терпение, стремление довести дело до конца, а главное - аккуратность. Создавая изделие, ребенок развивает наглядно-образное мышление, воображение и фантазия. Творческий процесс объединяет взрослых и детей.Создание витражей развивает творческие способности и художественный вкус. Раскрашивание мелких деталей способствует развитию мелкой моторики рук, координации движений, укреплению кисти и подготавливает руку к письму. Ребенок учится обращать внимание на детали и тренирует свой глазомер.Складывая поделки из бумаги, дети лучше различают геометрические фигуры. Оригами способствует развитию математических способностей: пространственного мышления, логики, умения искать новые стратегии решения задач и рассуждать, а также успокаивает маленьких шалунов, ребенок приобретает способность выполнять указания, следуя инструкциям. Это впоследствии поможет ему слышать и понимать других.Техника квиллинга развивает чувства прекрасного, помогает самовыражаться, развивает чувства вкуса, что немаловажно для дальнейшего эмоционального и эстетического развития ребенка. Квиллинг научит изготавливать базовые формы (спирали, каплю, лист) и составлять из них композиции; повысить уровень развития моторики, мышления, внимания, воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетичность и прекрасно помогает развивать детские пальчики.Это очень популярная во всем мире техника рукоделия, позволяющая создавать настоящие произведения искусства с помощью простых вещей — салфеток, бумаги, дерева, кожи, тканей, ножниц. Декупажем можно украсить все что угодно — посуду, декоративные вазочки и шкатулки, блокноты, мебель, а можно просто создать картину с интересным и необычным сюжетом. Техника основана на наклеивании аппликаций из разных материалов с дальнейшей обработкой, покраской и лакировкой поверхности. Отличный способ творческого самовыражения для детей, которые не любят или не умеют рисовать.Игры с конструкторами Лего развивают мелкую моторику рук, структурно-логическое мышление. Собирая конструктор, ребенок учится быть внимательным и терпеливым, у него стимулируется логическое и образное мышление и развивается память в игровой форме.