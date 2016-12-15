Директор одного из филиалов Атырауского городского Центра обслуживания населения Турлан НУРЖАНОВ в срочном порядке разыскивает сотрудников, оклеветавших его в социальных сетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- 8 декабря в сети Facebook мне предложил дружбу "фэйковый" аккаунт. Я без задней мысли принял дружбу. Через некоторое время я увидел, что под одной из моих публикаций появился комментарий с жалобой на меня якобы моих же сотрудников, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" Турлан НУРЖАНОВ.

Аноним в разоблачительной форме с именами и фамилиями всех "подельников" директора ЦОНА и с суммами взяток указал на нарушения, происходящие в государственном органе.

- Мы, работники ЦОН Атырауской области обращаемся к Вам с просьбой восстановить справедливость и дать возможность спокойно работать ЦОНу Атырауской области. У директора ЦОНа Нуржанова Турлана Амангельдиевича открыта частная лавка, которая обеспечивает его безбедную жизнь. Он через своих подставных лиц, состоящих из его близких и дальних родственников, которые находятся в каждом направлении государственной услуги (накопительный, паспортный, кадровый отделы, бухгалтерия), получает взятки за оказание услуг, - пишет некий аноним.

При приеме на работу на должность специалиста потенциальный работник проходит тестирование, но тестирование тоже продается и покупается. За день вперед программисты устанавливают нужный IP-адрес, и за работника проходят тестирование с другого кабинета, сообщается в письме.

"Подчиненные", которые не называют своих имен и фамилий, сообщают, что в ЦОНе Атырауской области совершается множество коррупционных действий. В частности, директор Нуржанов якобы выписывает всем сотрудникам премии, которые после выплаты у них же и отбирает.

Письмо от "подчинённых" распространяют в Facebook и через мессенджер WhatsApp.

Данное письмо прокомментировал сам директор атырауского ЦОНа Турлан НУРЖАНОВ. Он считает, что все это провокационные действия и клевета от недоброжелателей.

Более того, по словам госслужащего, в настоящее время он подготовил заявления в прокуратуру и КНБ, в которых он просит найти сотрудника либо группу сотрудников, оклеветавших его доброе имя. При этом все заявления подкреплены подписями его подчиненных.

Узнав о негативных сообщениях, портящих репутацию директора одного из филиалов атырауского ЦОНа, сотрудники еще двух городских отделов также собрали подписи, где открыто заявили, что не имеют никакого отношения к распространяемому обращению.

- Я никогда не имел такого имущества, у меня нет ни коттеджей, ни сети аптек, ни магазинов, это все провокация и клевета, - заявил Турлан НУРЖАНОВ. - Я очень надеюсь, что человек, или люди, оклеветавшие мое имя, понесут за это положенное наказание.

Ерлан ОМАРОВ