Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск, в честь праздника на трех катках города будут проводиться массовые катания. - С 10.00 до 18.00 часов на катках на площади Маншук Маметовой, в поселке Деркул ФОК "Орал" и на новой площади будет организован бесплатный прокат коньков, - сообщили в пресс-службе городского акимата. Стоит отметить, что массовые катания на коньках в городе начались с начала декабря. Так, в прошедшие выходные открылся каток на стадионе "Стеновик" в поселке Зачаганск. Также были залиты хоккейные коробки в десяти дворах Уральска.