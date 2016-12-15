По словам водителя КамАЗа, он ехал по улице Штыбы в районе второго рабочего поселка и неожиданно сбил газовую трубу. - Ехал с базы строительной компании ТОО "Берлик", кузов самопроизвольно начал подниматься, и я не заметил, как сбил эту трубу, теперь придется все восстанавливать, - рассказал водитель Виталий ЛОБОДА.На месте аварии ведутся демонтажные работы газовых служб.Как сообщил мастер службы эксплуатации Аркадий ГРАВШИНКОВ, звонок об аварии на газопроводе поступил примерно в 16 часов дня. - 25 частных домов в районе второго рабочего поселка временно останутся без газа.Сегодня все исправим, - сообщил Аркадий ГРАВШИНКОВ. Напомним, что в Уральске температура -26 -28 градусов ниже нуля.