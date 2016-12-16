В честь праздника в период с 16 по 19 декабря 2016 года главный ритейлер страны дарит своим клиентам уникальную возможность приобрести технику и электронику по самым привлекательным ценам, а также подготовил для всех любителей шопинга уникальные торговые предложения и скидки. Организаторы акции отмечают, что рады предоставить своим клиентам возможность сделать выгодные покупки, особенно в праздничный период, а цены приятно удивят всех покупателей. Приемлемые цены и широкий ассортимент товаров различных брендов позволят покупателям выбрать подарки любимым людям, а хорошее настроение при покупке создаст отличный сервис и уютная атмосфера в каждом магазине «Технодом». Акция будет доступна во всех магазинах сети «Технодом», которые расположены в 26-ти городах республики. На правах рекламы.