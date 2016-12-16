zrimKlZ1DOM По словам хозяйки частного дома по улице Даумова Марины ПОЛЬСКИХ, водитель машины, якобы, был пьян. - Мы спали, когда раздался сильнейший грохот. Около четырех часов утра машина протаранила наш дом и заехала прямо в зал. На тот момент мы находились с мужем в спальне, - рассказала Марина ПОЛЬСКИХ. Как выяснилось, автомобиль марки "Приора" ехал со стороны проспекта Достык по улице Нариманова в сторону Чагано-Набережной. Водитель, видимо, не справившись с управлением, врезался в частный жилой дом. Хозяева чудом остались живы. В настоящее время сотрудники ДЧС извлекают автомобиль из дома, чтобы отправить его на штрафстоянку. - Мы даже не знаем, куда нам теперь обращаться. Мы остались без отопления, машина повредила все трубы, дыра во всю стену. Оставаться в таком доме просто невозможно, - возмущается хозяйка дома.