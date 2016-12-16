По словам администратора рынка "Ел Ырысы", сегодня, 16 декабря, на ярмарку привезли мясо из Акжайыкского района и поселка Жымпиты. - Говядину продают по 1100 тенге за килограмм, баранину и конину - по 1000 тенге. Сегодня большой спрос на говядину, продавцы привезли семь туш КРС поэтому должно хватить. Очередь образовалась из-за того, что не успевают рубить мясо, - отметил администратор рынка. Однако не все горожане остались довольны качеством и ценами на мясо, привезенное на ярмарку. - Говядину продают только на одном столе и сейчас вот стоим и ждем, когда принесут порубленные туши. Что говядина, что конина очень тощие, одни кости. А цены не особо отличаются от тех, по которым мы покупаем мясо ежедневно на рынке и в магазинах, - поянила жительница Уральска Акмарал ЖАНТАУОВА. В соседнем зале перекупщики также продавали мясо, но цены на него были гораздо выше. Так, говядину там можно было купить от 1250 до 1500 тенге за килограмм. Кроме мяса на ярмаку привезли овощи, фрукты, мед, молочные продукты, яйца, колбасы и кондитерские изделия. Напомним, что ярмарка сельхозпроизводителей началась 15 декабря и пройдет до 17 декабря. Время проведения - с 9.00 до 13.00 часов.