14 декабря Тимур ШАЯХМЕТОВ вместе с руководителем отдела спорта Акжаном ИЩАНОВЫМ были задержаны при получении взятки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, чиновников задержали с поличным сотрудники департамента национального бюро по противодействию коррупции ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК «Получение взятки». Другие подробности выясняются. Стоит отметить, что ШАЯХМЕТОВ был назначен на должность руководителя управления спорта ЗКО 3 августа 2016 года.