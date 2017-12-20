Иллюстративное фото с сайта bikepost.ru По информации пресс-службы ДЧС, молодой человек провалился под лед при переезде через реку Урал на мотоцикле. - 17 декабря в 00.10 часов на реке Урал в районе поселка Дамба провалился под лед и утонул 27-летний молодой человек. Труп мужчины был извлечен силами местных жителей в 05.05, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.