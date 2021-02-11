Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный государственный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов постановил поэтапно смягчить карантинные меры с 11 февраля. Итак, в области по-прежнему будет продлен карантин и органичительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации. Также будет запрещено проведение семейных мероприятий, в том числе и на дому. Жители Атырауской области должны носить медицинские или тканевые маски в общественных местах на открытом воздухе. Тем, кто старше 65 лет, не рекомендуется покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений. Согласно постановлению:- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов - проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях. - деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). - скопление более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области- объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадка зрителей в зале соблюдая дистанцию в два метра друг от друга с 10.00 до 24.00, без проведения акций; - перевод не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; - работы ЦОНов должны быть строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с ограничением по времени с 9.00 до 18.00 часов в будние и субботние дни с 09.00 до 13.00, с запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; - работа учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установлением графика работы в штатном режиме. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях; - детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 до 18.00; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; - объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%; - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - в продуктовых магазинах реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов, с установлением графика работы в штатном режиме; - продовольственные и непродовольственные рынки - график работы с 09.00 до 20.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день; - торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети- разрешено работать с 09.00 до 22.00, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 4 квадратных метра на одного посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; - объектам общественного питания с 07.00 до 24.00 (без проведения коллективных мероприятий, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров), фудкортам работать только на доставку с установлением графика работы в штатном режиме; - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 квадратных метра на одного посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме; - фитнес-центры, спортивно-оздоровительных объектов, спортивных и тренажерных залов - по предварительной записи, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 5 квадратных метров на одного посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме; - сауны, SPA-центры, бассейны – по предварительной записи с 07.00 до 22.00, с запретом работы в воскресный день.- разрешить обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; -разрешить обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - разрешить индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; - разрешить комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном; - разрешить штатное обучение для студентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и студентов I курсов вузов. - разрешить деятельность объектов общественного питания на объектах образования с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий; - соблюдение санитарно-дезинфекционного режима медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. Стоит отметить, что заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках). Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.