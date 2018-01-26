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Социум

В Атырауской области молодым ветеринарам будут выдавать жилье

Об этом сообщил аким Атырауской области в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства в Кызылкогинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Глава региона поднял проблему нехватки в Атырауской области ветеринаров, роль которых неоценима в развитии животноводства, а также при борьбе с различными заболеваниями домашнего скота. - Нам нужно привлекать специалистов. У нас есть система поддержки студентов через выделение грантов на обучение. Сколько нужно будет грантов, столько и выдадим. Главное, чтобы ребята сами захотели учиться, - сказал аким Атырауско
gorod
В Атырауской области молодым ветеринарам будут выдавать жилье
Об этом сообщил аким Атырауской области в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства в Кызылкогинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Фото из архива МГ Глава региона поднял проблему нехватки в Атырауской области ветеринаров, роль которых неоценима  в развитии животноводства, а также при борьбе с различными заболеваниями домашнего скота. - Нам нужно привлекать специалистов. У нас есть система поддержки студентов через выделение грантов на обучение. Сколько нужно будет грантов, столько и выдадим. Главное, чтобы ребята сами захотели учиться, - сказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. - Кроме этого, поручаю ответственным лицам рассмотреть вопрос включения данной категории специалистов (ветеринаров - прим.автора) в список приоритетных при получении жилья и других социальных льгот. Вместе с тем, как подчеркнул аким области, в регионе необходимо принимать комплексные меры по борьбе с заболеваниями скота. В частности по бруцеллезу. Нурлан НОГАЕВ поручил разработать комплексную стратегию, которая будет включать в себя подготовку и привлечение кадров, приобретение медицинских препаратов и вакцин, строительство убойных цехов, а так же повышение санитарной культуры среди населения. Согласно данным, 80% случаев заболеваний животных в районах приходятся именно на частные подворья. Ерлан ОМАРОВ
ветеринары жилье нехватка проблема

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