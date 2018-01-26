В Атырауской области молодым ветеринарам будут выдавать жилье

Об этом сообщил аким Атырауской области в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства в Кызылкогинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Глава региона поднял проблему нехватки в Атырауской области ветеринаров, роль которых неоценима в развитии животноводства, а также при борьбе с различными заболеваниями домашнего скота. - Нам нужно привлекать специалистов. У нас есть система поддержки студентов через выделение грантов на обучение. Сколько нужно будет грантов, столько и выдадим. Главное, чтобы ребята сами захотели учиться, - сказал аким Атырауско