В Атырауской области продолжают укреплять дамбы

В Индерском районе дополнительно укрепляют девять дамб общей протяженностью 34,5 километра. Об этом рассказал руководитель Индерского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Шапагат Габбасов.

— На сегодняшний день завершили работы по реконструкции дамб в поселке Индербор и Ельтайском сельском округе. Аналогичные работы ведут в поселках Бодене и Ынтымак. В них приняли участие 25 рабочих, задействовали 18 единиц техники. В селах Жарсуат, Орлик, Есбол, Коктогай, Курылыс заключаются договоры на выполнение данных работ, — сказал Шапагат Габбасов.

Спикер отметил, что на 90% завершили ремонт 7 километров дороги, соединяющей трассу республиканского значения и райцентр Индербор. Дорога будет иметь четыре прохода для прогона скота, дополнительно проложен один водовод. Строительные работы планируют завершить в апреле этого года.