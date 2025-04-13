В Атырауской области осудили капитана полиции за мошенничество

Суд №2 города Атырау рассмотрел дело против сотрудника криминальной полиции. Его обвинили в мошенничестве — он обманом завладел чужими деньгами, используя своё служебное положение. Следствие установило, что полицейский, воспользовался уязвимым положением человека, который находился под следствием и убедил его, что нужно заплатить 1,5 миллиона тенге якобы в счёт штрафа, и забрал эти деньги себе.

На суде подсудимый признал свою вину, не стал спорить с доказательствами и попросил о смягчении наказания. Дело рассматривалось в упрощённом порядке. Прокурор требовал назначить четыре года лишения свободы и запретить подсудимому работать на госслужбе пожизненно. Потерпевшие, наоборот, просили не лишать его свободы.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие ребёнка, признание вины, раскаяние и то, что он вернул деньги. В итоге полицейскому назначили штраф — 15 миллионов тенге (это в 10 раз больше полученной суммы), а также пожизненно запретили работать в госорганах и квазигоссекторе. Его лишили звания капитана полиции. Приговор суда не вступил в силу.