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Происшествия Социум

В Атырауской области осудили капитана полиции за мошенничество

Он взял у подозреваемого 1,5 миллиона тенге, уверяя, что деньги нужны для оплаты штрафа.
Жулдызхан Хасангалиева
В Атырауской области осудили капитана полиции за мошенничество

Суд №2 города Атырау рассмотрел дело против сотрудника криминальной полиции. Его обвинили в мошенничестве — он обманом завладел чужими деньгами, используя своё служебное положение. Следствие установило, что полицейский, воспользовался уязвимым положением человека, который находился под следствием и убедил его, что нужно заплатить 1,5 миллиона тенге якобы в счёт штрафа, и забрал эти деньги себе.

На суде подсудимый признал свою вину, не стал спорить с доказательствами и попросил о смягчении наказания. Дело рассматривалось в упрощённом порядке. Прокурор требовал назначить четыре года лишения свободы и запретить подсудимому работать на госслужбе пожизненно. Потерпевшие, наоборот, просили не лишать его свободы.

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Суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие ребёнка, признание вины, раскаяние и то, что он вернул деньги. В итоге полицейскому назначили штраф — 15 миллионов тенге (это в 10 раз больше полученной суммы), а также пожизненно запретили работать в госорганах и квазигоссекторе. Его лишили звания капитана полиции. Приговор суда не вступил в силу.

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