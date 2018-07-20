Для повышения качества образования запланировано перевести на казахский язык 100 лучших зарубежных учебных пособий по разным направлениям профессионального образования. Сегодня в библиотеке им. М. Горького презентовали книги, которые по инициативе Главы государства уже переведены на государственный язык. На встрече, в которой участвовали представители городского филиала партии «Нур Отан» и первичных организаций были обсуждены вопросы о том, какую роль играют данные учебники и латинский алфавит в повседневной жизни, а также значение манифеста, который подписал Президент РК. В рамках программы «100 новых учебников на казахском языке» в нашей области 18 книг уже переведены на государственный язык.Переводятся популярные учебники по таким гуманитарным специальностям, как философия, психология, социология, культурология, филология. С английского, французского и немецкого языков книги переводятся на казахский язык и пишутся уже на латинском алфавите. Для студентов это станет возможностью не только получить лучшие учебники мира на родном языке, но и быстро освоить латиницу. Переведена будет и художественная литература. Первоначально было отобрано около пятисот изданий, затем путям голосования были выбраны самые лучшие. Основанием к выбору стали книги, получившие лучшие литературные премии за последние 60 лет. Работающие над переводом специалисты стараются сохранить литературный и научный смысл всех произведений. Концепция, заложенная будет передана с максимальной точностью. Азамат Магзомов представил учебник античной философии. Своими впечатлениями о книге он поделился со всеми участниками мероприятия. - Учебник античной философии очень интересный и познавательный. Читаешь ее и развивается логика, там можно найти ответы на многие интересующие вопросы, - пояснил менеджер областного филиала «Жас Отан» Азамат МАГЗОМОВ. Свое мнение участники также высказали и по поводу подписанного главой государства манифеста. - Казахстан всегда был страной, где различные национальности живут в мире и согласии. Наш президент Нурсултан Назарбаев призвал все остальные страны, жить также в мире и не конфликтовать, - говорит председатель ППО «Батысэнергоресурсы» Светлана МУКИЕВА. Стоит отметить, что в библиотеке им. М. Горького недавно был открыт кабинет латинского алфавита, где школьники и студенты смогут изучать графику.