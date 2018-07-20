Иллюстративное фото из архива "МГ" По заказу отдела внутренней политики г.Уральска в рамках проведения мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, общественное объединение «Жайық таңы» провело круглый стол по бытовому насилию и суициду среди подростков на тему «Единство и согласие в семье – гарант стабильности государства». – С целью повышения эффективности мер по профилактике бытового насилия мы хотим выработать правовые механизмы социального содействия и помощи жертвам бытового насилия, укрепления традиционных и семейных ценностей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, – говорит председатель ОО «Жайық таңы» Гульбаршин Муштанова. – Сегодня мы пригласили представителей местной полицейской службы, психологов, неправительственных организаций, юристов, образования, здравоохранения – всех, кто занимается этой проблемой и которые в дальнейшем будут руководствоваться норамативно-правовыми актами. В центре внимания работы круглого стола стали проблемы преодоления равнодушия общества к насилию в сфере семейно-бытовых отношений, формирование позитивного образа семейной жизни. В связи с этим будут рассмотрены различные пути изменения общественного мнения по проблеме домашнего насилия, использование опыта деятельности кризисных центров, внедрение образовательных программ, привлечение внимание СМИ, взаимодействие с представителями различных конфессий, вовлечение местного сообщества по повышению духовно-нравственных ценностей общества, усиление воспитания подрастающего поколения. Статистику бытового насилия привела капитан полиции МПС УВД г.Уральска Сауле Карасаева. В частности, она сказала, что по двум телефонам доверия было оказано 685 консультаций женщинам, пострадавшим от насилия в сфере семейно-бытовых отношений. По всем жалобам и заявлениям за последние шесть месяцев было привлечено 685 граждан по ст. 73 КоАП РК, вынесено 648 защитных предписаний с постановкой на учет дебоширов, привлечено на принудительное лечение в СЛПУ – 164 жителя города, вынесено особых требований к поведению правонарушителей – 14. – За это время также было зарегистрировано 257 уголовных правонарушений против личности в отношении женщин, – рассказала Сауле Карасаева. – Из них связанных с половой неприкосновенностью зарегистрировано 9 фактов изнасилований, один – насильственных действий, два – полового сношения с несовершеннолетними подростками. К тому же, было выявлено четыре случая обращения девочек в перинатальный центр с диагнозом «ранняя беременность». Зарегистрировано семь фактов суицида: одна попытка, шесть оконченных. Из-за тяжелого материального положения в семье возникла ссора, в результате несовершеннолетняя спрыгнула с крыши девятого этажа. В ходе обсуждения была выработана и принята резолюция с тем, чтобы в дальнейшем организовать рабочую группу, которая будет пропагандировать семейные ценности в рядах молодежи, направлять их на построение взаимных отношений друг к другу.