Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 18 июля около 20.00. - Автомобиль марки "Киа Рио" на скорости врезался в "ВАЗ 232900". В результате столкновения водители и пассажиры обеих машин были доставлены в областную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. После осмотра врачей все участники аварии были отпущены по домам, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По словам полицейских, по данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет заполнен протокол.Ерлан ОМАРОВ