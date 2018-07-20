Фото с сайта Tengrinews.kz По данным ведомства, он признался в убийстве. Его зовут Киясов Нуралы Даулетбекович. - Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания, - сообщил прокурор. Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли. Сразу после нападения было начато расследование по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"и части 2 статьи 192 "Разбой" УК РК. После того как стало известно, что фигурист скончался, статья 106 была переквалифицирована на часть 2 статьи 99 УК РК "Убийство". Расследование дела по убийству Дениса Тена взято на контроль генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым. U0JZg6bzXdg