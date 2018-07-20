Азамат Ирисбеков работает инспектором СОБРа в департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области. Его жена - домохозяйка. Двое младших детей посещают детский сад, четверо уже ходят в школу. - Наша семья образовалась в 2006 году. В 2008 году появилась на свет Ясмина. Затем родилась в 2009 году Тогжан. В 2011 появился на свет сын Иса, затем в 2012-м появилась Жибекжан. В 2013-м появился Мирас, в 2015-м Диас. Я очень люблю свою жену и детей, - говорит 34-летний Азамат Ирисбеков. Медики перинатального центра говорят, что у Айгерим Ушановой были трудные роды. Женщина имела противопоказания. Поэтому пришлось применить кесарево сечение. - Девочка родилась весом в 4 килограмма. Ее состояние удовлетворительное. Они с мамой уже выписаны и отправлены домой под наблюдение врачей, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Семья живет в поселке Зачаганск в арендованной квартире. Счастливые родители надеются, что когда-нибудь эта жилплощадь станет собственной.