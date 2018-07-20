Иллюстративное фото из архива "МГ" Маточные кровотечения являются основной причиной смерти рожениц в Казахстане, сообщили в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК. Материнская смертность также наступает от тяжёлых форм токсикоза и послеродовых септических заболеваний. Из экстрагенитальных заболеваний (болезней, которые не являются гинекологическими заболеваниями и акушерскими осложнениями беременности) причинами смерти становятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, пороки сердца, миокардит, ишемическая болезнь сердца, нарушения кровообращения и другие. Как отметили в Министерстве здравоохранения, в 2017 году в Казахстане произошло 49 случаев материнской смертности, за шесть месяцев 2018 года – 31 случай. Причиной смерти стали осложнения при беременности. - Причинами материнской смертности в 2017 и 2018 годах явились осложнения, связанные с беременностью и родами. Учитывая, что в ряде случаев беременность наступает у женщин с экстрагенитальной патологией, повышается риск осложнений беременности и исходов родов как для матери, так и для плода, – говорится в ответе на официальный запрос редакции. 56% новорождённых у умерших рожениц в 2018 году родились живыми, подчеркнули в Минздраве. В 44% случаев произошла антенатальная и интранатальная гибель плодов. К антенатально погибшим относятся плоды, внутриутробная смерть которых произошла в срок от 28 недель до наступления родов. Интранатальная смерть плода – это смерть, наступившая во время самих родов. Случаи смерти матерей и детей до пяти лет жизни обусловлены следующими факторами: - недостаточная интеграция служб здравоохранения и преемственность между уровнями оказания медицинской помощи; - низкий уровень межсекторального и межведомственного взаимодействия, особенно в вопросах формирования здорового образа жизни и улучшения качества социальной, психологической и экологической среды; - неэффективное проведение информационно-образовательных и профилактических мероприятий по солидарной ответственности населения за собственное здоровье. Качество оказания медицинской помощи в Казахстане контролирует Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК. В ведомстве объяснили, что по каждому факту материнской смертности комитет формирует республиканскую комиссию в составе независимых экспертов и профильных специалистов, проводится разбор служебного расследования, работает специальная комиссия независимых экспертов. - По итогам проведённых внеплановых проверок материнской смертности комитет общественного здоровья направляет материалы проверок для оценки тяжести причинённого вреда здоровью, правовой оценки действий медицинских работников и принятия процессуального решения в правоохранительные органы, а также для принятия мер управленческого характера в управления здравоохранения областей по ведомственной принадлежности, – отмечается в ответе на запрос. Для улучшения состояния здоровья женщин и детей, снижения материнской и младенческой смертности Министерство здравоохранения РК с 2017 года внедряет интегрированную модель службы родовспоможения и детства. В практику внедряются эффективная перинатальная помощь и интегрированное ведение болезней детского возраста, которые включают применение диагностических и профилактических процедур, основанных на доказательной медицине, информирование беременных, рожениц и родильниц, консультирование по вопросам ухода за детьми раннего возраста. - Начато обучение медицинских сестёр первичной медико-санитарной помощи. Внедряется универсально-прогрессивная модель патронажной службы. Разработаны и утверждены стандарты организации оказания педиатрической и акушерско-гинекологической помощи в РК. Ежедневно ведётся мониторинг критических случаев у беременных, рожениц, родильниц и новорождённых, координация комплексного оказания медицинской помощи, проведение консультаций по телемедицине, контроль своевременного перевода на областной и республиканский уровень, – уточнили в министерстве. 16 июля в 9.25 утра в перинатальном центре №2 в Астане скончалась родившая женщина. Новорождённая девочка жива. Врачи состояние малышки оценивают как удовлетворительное. Это уже четвёртый случай материнской смертности в Астане за месяц. Ранее три женщины скончались в перинатальном центре №1, после чего приём рожениц в медучреждение временно был приостановлен, однако впоследствии перинатальный центр вновь открыли. 17 июля в Правительстве министр здравоохранения Елжан Биртанов и аким Астаны Асет Исекешев отчитались перед премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым о случаях гибели рожениц. По всем случаям материнской смертности проводят проверку.