По словам мужчины, который вызвал спасателей, он ехал с дачи. - Я ехал, а здесь были девушка и парень, я как-то не обратил внимание, в принципе, здесь всегда люди. Потом парень попросил телефон у меня, говорит: "У меня друг утонул", - рассказал мужчина. - Я вызвал спасателей. По словам находившихся там людей, двое парней переплывали Чаган. Один из них, к сожалению, утонул. В данный момент водолазы ищут тело утонувшего парня.