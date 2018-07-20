Об этом сообщили в ходе пресс-конференции с с участием представителей общественного совета, сотрудников управления по охране общественного здоровья и предпринимателей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказали организаторы, поводом конференции стало то, что в апреле 2018 года в общественный совет области поступило заявление от департамента по охране общественного здоровья в связи с тем, что приближается летний сезон и многие организации малого и среднего бизнеса не зарегистрированы. Они не получили разрешение для работы в местах общественного питания.
- Проанализировав это на собрании общественного совета, мы дали ответную реакцию для всех, чтобы не только заслушать государственные организации, но и представителей малого и среднего бизнеса. У бизнеса должна быть социальная ответственность. Не просто так они не приходят регистрироваться. В чем проблема? Проблема в том, что все предприятия общепита, в которых меньше 50 посадочных мест, а также магазины и салоны, в которых меньше 50 кв. м, пользуются упрощенной регистрацией в организациях СЭС. Это значит, что они могут, не регистрируясь, начинать свою работу. В связи со случаями отравлений в общепитах города мы решили выслушать и другую сторону. Как вы знаете, общественный совет имеет прерогативу давать рекомендации для принятия нормативных правовых актов, законов. Поэтому в ходе сегодняшней встречи, общественный совет даст рекомендации в государственные органы по организации работы средних и малых предприятий, - рассказала председатель областной комиссии областного общественного совета Айгуль ЕСЕКЕНОВА.
По словам организаторов, на мероприятие было приглашено более 30 предпринимателей, хотя приняли участие всего 7 представителей малого и среднего бизнеса.
В ходе встречи в пример было приведено 2 громких случая пищевого отравления. Это резонансные случаи в кафе "Бургер Стрит+" и отравление женщины и троих детей мантами. Женщина в последнем случае не выжила. По словам руководителя отдела по охране общественного здоровья г.Уральск Мадениета ТАНАУОВА, в городе функционируют 23 объекта общественного питания, которые кормят людей без соответствующей документации.
- У нас 1 число каждого месяца - день открытых дверей. Каждый может прийти на консультацию и задать волнующие вопросы. Прежде чем писать заявление на регистрацию, вы можете прийти и попросить наших специалистов дать рекомендации. Наши специалисты поедут с вами на место, дадут вам соответствующие рекомендации и в течение неопределенного количества времени вы сможете устранить недостатки и только потом подавать заявление, - заявил Мадениет ТАНАУОВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!