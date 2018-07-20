V9PO-1VAxMg Сегодня, 20 июля, с 10.00 к Ледовому дворцу Атырау жители города приходят проводить прославленного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Попрощаться со спортсменом пришли его коллеги по цеху, представители различных спортивных федераций, юные фигуристы, жители и гости г.Атырау. Каждый желающий смог выразить слова скорби по погибшему спортсмену. - Это тяжелая утрата для всего казахстанского спорта, для фигурного катания в целом. Дениса уже не вернуть, но наши юные фигуристы будут с гордостью вспоминать тот мастер-класс, который он провел для них в апреле в нашем Ледовом дворце, - рассказала и.о.руководителя управления спорта и физической культуры Нуржауган Тулеуова. Проститься с казахстанским фигуристом пришли сотрудники городского и областного акиматов, члены областного и городского филиалов партии "Нур Отан", члены регионального филиала Ассамблеи народа Казахстана, учителя, врачи, школьники, студенты. В течение дня жители Атырау смогут нести цветы и свечи к Ледовому Дворцу, здесь установлен его портрет и Led-экран, который транслирует лучшие выступления спортсмена. Алия ЖАМИТОВА