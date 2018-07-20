– Сегодня мало просто осваивать бюджетные средства, важно и как достигаются эти показатели… – заявил он. – Мы все помним поручение Главы государства, что каждый вложенный тиын должен эффективно работать на экономику страны и благосостояние нашего народа.Наиболее точную оценку исполнению бюджета дали представители парламентской фракции «Народные коммунисты». Как подчеркнул депутат Мажилиса от КНПК Айкын Конуров, речь здесь идет не только о количественных финансовых показателях. – Требуется посмотреть на качество той работы, которая за ним стоит, социально-экономическое содержание, – считает он. С одной стороны, за такое качественное исполнение бюджета Правительством можно только порадоваться. С другой, по мнению того же А.Конурова, не справиться с этим сейчас было бы просто кощунственно. Слишком уж благоприятные условия сложились. Тут и повышение мировых цен на нефть на 25 процентов, и внутренний рост нефтедобычи. При всем при этом убытков тоже хватает. – При таких обстоятельствах план поступления в бюджет превышен всего на 1,1 процента, – констатировал коммунист. – Активы Национального фонда за 2017 год сократились на 941 миллиард тенге, а внешний долг Казахстана вырос на 3,9 миллиарда долларов. Это говорит о том, что Правительству в экономике пока не удалось найти новую модель роста, а преимущество традиционных сырьевых секторов используется в недостаточной мере. Еще одной «террой инкогнита» остается квазигосударственный сектор, работающий в мощных финансовых потоках, но отдача от которого скрыта за семью печатями и в целом оставляет желать лучшего. – Доля поступлений дивидендов и отчислений от квазигосударственного сектора в пересчете к объемам полученного дохода снизилась до 6 процентов, – без экивоков заявил парламентарий. – Фактически этот сектор отработал «на себя», что вызывает вопросы о пересмотре бюджетной модели и необходимости введения жестких нормативов по дивидендам. За весь прошлый год коммунисты так и не увидели положительных подвижек, направленных на изменение государственной политики в данной сфере – Проблема эффективности их деятельности вынесена за скобки, – констатировал А.Конуров. – Хотя именно она является ключевым фактором для республиканского бюджета.Пока же, ура и увы, главным инвестором у нас в стране является госбюджет. – Коммунисты рассматривают это и как тревожный симптом, – уточняет А.Конуров. – Фактически государственный бюджет становится главным двигателем роста инвестиций и деловой активности. Это говорит о недостаточной работе по созданию благоприятных условий для частных инвестиций. Государство подменяет собой какие-то институты, берет на себя «плохие» долги частного сектора. В целом присутствие государства в экономике на деле не снижается, а только растет. Еще одна проблема в том, что весь красиво расписанный Правительством экономический рост страны практически не отображается на благосостоянии казахстанского населения. – Если средняя заработная плата в прошлом году составляла 150 тысяч тенге, то ее медианный размер, более приближенный к реальности, составил лишь 83 тысячи тенге, – раскрыл интригу мажилисмен. – Все мы понимаем, что это серьезно ограничивает возможности экономического роста за счет увеличения внутреннего потребления. Конечно, формально государство все свои социальные обязательства перед народом выполнило, честно и своевременно выплатив все положенные суммы на пенсии и пособия. А вот практическая реализация этих действий вызывает вопросы. В частности, не пора ли менять наши показатели с эмпирических на настоящие, соответствующие действительности? – По факту мы видим, что именно заложенные в бюджет параметры определяют низкий уровень доходов населения, – объяснил А.Конуров. – Размеры минимальной заработной платы, прожиточного минимума, черты бедности не отражают реалий и дают ориентиры для занижения оплаты труда в целом по стране. Это же касается зарплаты в образовании, здравоохранении, которые зависят от бюджетного финансирования. Коммунисты предлагают пересмотреть сами понятия «социальное обязательство» и «социально ориентированный бюджет». И речь тут должна идти не об обязательной выплате оговоренных сумм, а о приведении их размеров в соответствие с потребностями обеспечения достойного уровня жизни. – Социально ориентированный бюджет - это не просто бюджет, в котором велика формальная доля расходов на социальные статьи, – специально подчеркнул народный избранник. – Социально ориентированным является бюджет, расходные статьи которого обеспечивают повышение благосостояния населения.

Маргарита НИКИТИНА