Формально выполнен, но вопросы остались – примерно так депутаты Мажилиса охарактеризовали республиканский бюджет 2017 в исполнении Правительства. Как отметил спикер палаты Нурлан Нигматуллин, бюджетные средства успешно освоены, однако почти полмиллиарда из них – неэффективно.
– Сегодня мало просто осваивать бюджетные средства, важно и как достигаются эти показатели… – заявил он. – Мы все помним поручение Главы государства, что каждый вложенный тиын должен эффективно работать на экономику страны и благосостояние нашего народа.
Вызываю доход на себя
Наиболее точную оценку исполнению бюджета дали представители парламентской фракции «Народные коммунисты». Как подчеркнул депутат Мажилиса от КНПК Айкын Конуров, речь здесь идет не только о количественных финансовых показателях.
– Требуется посмотреть на качество той работы, которая за ним стоит, социально-экономическое содержание, – считает он.
С одной стороны, за такое качественное исполнение бюджета Правительством можно только порадоваться. С другой, по мнению того же А.Конурова, не справиться с этим сейчас было бы просто кощунственно. Слишком уж благоприятные условия сложились. Тут и повышение мировых цен на нефть на 25 процентов, и внутренний рост нефтедобычи. При всем при этом убытков тоже хватает.
– При таких обстоятельствах план поступления в бюджет превышен всего на 1,1 процента, – констатировал коммунист. – Активы Национального фонда за 2017 год сократились на 941 миллиард тенге, а внешний долг Казахстана вырос на 3,9 миллиарда долларов. Это говорит о том, что Правительству в экономике пока не удалось найти новую модель роста, а преимущество традиционных сырьевых секторов используется в недостаточной мере.
Еще одной «террой инкогнита» остается квазигосударственный сектор, работающий в мощных финансовых потоках, но отдача от которого скрыта за семью печатями и в целом оставляет желать лучшего.
– Доля поступлений дивидендов и отчислений от квазигосударственного сектора в пересчете к объемам полученного дохода снизилась до 6 процентов, – без экивоков заявил парламентарий. – Фактически этот сектор отработал «на себя», что вызывает вопросы о пересмотре бюджетной модели и необходимости введения жестких нормативов по дивидендам.
За весь прошлый год коммунисты так и не увидели положительных подвижек, направленных на изменение государственной политики в данной сфере
– Проблема эффективности их деятельности вынесена за скобки, – констатировал А.Конуров. – Хотя именно она является ключевым фактором для республиканского бюджета.
Добро пожаловать в реальный мир
Пока же, ура и увы, главным инвестором у нас в стране является госбюджет.
– Коммунисты рассматривают это и как тревожный симптом, – уточняет А.Конуров. – Фактически государственный бюджет становится главным двигателем роста инвестиций и деловой активности. Это говорит о недостаточной работе по созданию благоприятных условий для частных инвестиций. Государство подменяет собой какие-то институты, берет на себя «плохие» долги частного сектора. В целом присутствие государства в экономике на деле не снижается, а только растет.
Еще одна проблема в том, что весь красиво расписанный Правительством экономический рост страны практически не отображается на благосостоянии казахстанского населения.
– Если средняя заработная плата в прошлом году составляла 150 тысяч тенге, то ее медианный размер, более приближенный к реальности, составил лишь 83 тысячи тенге, – раскрыл интригу мажилисмен. – Все мы понимаем, что это серьезно ограничивает возможности экономического роста за счет увеличения внутреннего потребления.
Конечно, формально государство все свои социальные обязательства перед народом выполнило, честно и своевременно выплатив все положенные суммы на пенсии и пособия. А вот практическая реализация этих действий вызывает вопросы. В частности, не пора ли менять наши показатели с эмпирических на настоящие, соответствующие действительности? –
По факту мы видим, что именно заложенные в бюджет параметры определяют низкий уровень доходов населения, – объяснил А.Конуров. – Размеры минимальной заработной платы, прожиточного минимума, черты бедности не отражают реалий и дают ориентиры для занижения оплаты труда в целом по стране. Это же касается зарплаты в образовании, здравоохранении, которые зависят от бюджетного финансирования.
Коммунисты предлагают пересмотреть сами понятия «социальное обязательство» и «социально ориентированный бюджет». И речь тут должна идти не об обязательной выплате оговоренных сумм, а о приведении их размеров в соответствие с потребностями обеспечения достойного уровня жизни.
– Социально ориентированный бюджет - это не просто бюджет, в котором велика формальная доля расходов на социальные статьи, – специально подчеркнул народный избранник. – Социально ориентированным является бюджет, расходные статьи которого обеспечивают повышение благосостояния населения.
Маргарита НИКИТИНА
