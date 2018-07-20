ДТП произошло утром по улице Жангир хана. 45-летняя женщина переходила дорогу на светофоре и попала под колеса автомобиля марки "Ниссан". - Мы ехали на свадьбу в поселок. Остановились здесь, чтобы купить рубашку в магазине. Она начала переходить дорогу и тут такое, - говорит родственница пострадавшей. Водитель "Ниссана" утверждает, что женщина переходила дорогу на красный свет светофора. - Я стоял на светофоре в первом ряду. Горел красный сигнал. Тут загорелся зеленый, и я потихоньку начал движение. Но люди продолжали перебегать улицу. Я еще подумал, почему же они идут на красный. Тут секунда, и она уже у меня на капоте. Я не успел затормозить и переехал её. Скорость у меня была минимальная. Я ничего даже не понял. Я сам главврач одной из больниц области. Приехал на конференцию, - рассказал водитель автомашины "Ниссан". Как выяснилось, за рулем автомобиля находился главврач Теректинской районной больницы. Пострадавшую увезла карета скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшая была доставлена в Областную клиническую больницу. По предварительным данным у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ее состояние расценивается как средней степени тяжести. На месте работают дознаватели.-KZfKSctcLc Видео очевидцев Фото Медета МЕДРЕСОВА