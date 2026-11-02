В каком месяце казахстанцы чаще всего играли свадьбы в 2026 году

Аналитики выяснили, что абсолютным фаворитом для создания семьи у казахстанцев стало начало лета.

За девять месяцев 2026 года в Казахстане официально зарегистрировали свои отношения более 84 тысяч пар. Статистикой по свадебным бумам и предпочтениям молодожёнов поделилась пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Аналитики выяснили, что абсолютным фаворитом для создания семьи у казахстанцев стало начало лета:

Июнь - самый "свадебный" месяц (15 192 зарегистрированных брака);

Август - на втором месте (11 761 брака);

Июль - замыкает тройку фаворитов (11 674 брака).

В топ-5 востребованных месяцев для бракосочетаний также вошли сентябрь (9 855 свадеб) и апрель (8 001 союз).

Что касается географии, то абсолютным лидером по количеству заключённых союзов стал Алматы. На втором месте расположилась Астана, а замыкает тройку регионов-лидеров Туркестанская область.

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