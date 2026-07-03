Детей меньше - счета больше: почему жители ЗКО стали реже заводить семьи

Казахстан постепенно переходит к модели малодетной семьи, сообщают аналитики Ranking.kz. Если еще несколько лет назад среднее количество детей в домохозяйстве держалось на отметке 1,1, то к 2026 году показатель опустился до единицы. Параллельно сокращается и размер типичного домохозяйства - с 3,4 до 3,2 человека.

Общая картина против региональной

Демографическая картина в стране неоднородна. В крупнейших мегаполисах показатели ниже среднереспубликанских: в Алматы - 0,6 ребенка, в Астане - 0,8. Еще более низкие значения фиксируются в Восточно-Казахстанской области (0,5 ребенка).

Ситуация в западных регионах страны выглядит следующим образом:

ЗКО : 1,1 ребенка на домохозяйство.

: 1,1 ребенка на домохозяйство. Актюбинская область : 1,3 ребенка на домохозяйство.

: 1,3 ребенка на домохозяйство. Мангистауская область : 1,5 ребенка на домохозяйство.

: 1,5 ребенка на домохозяйство. Атырауская область: 1,6 ребенка на домохозяйство.

Смена приоритетов и "позднее" материнство

Демографы отмечают, что казахстанки всё чаще откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст. Если раньше основной пик рождений приходился на группу 25-29 лет, то теперь он сместился на 30-34 года. В результате за последние четыре года число новорожденных в стране сократилось почти на четверть (на 24,9%).

Финансовый вопрос

Статистика наглядно показывает зависимость уровня жизни от размера семьи. Данные по среднемесячным потребительским расходам на одного члена семьи выглядят следующим образом:

В домохозяйствах с одним ребенком более половины семей (более 50%) тратят на каждого человека свыше 100 тысяч тенге в месяц.

В то же время в многодетных семьях (четыре и более детей) расходы распределяются иначе: 23,1% семей тратят от 50 до 60 тысяч тенге на человека, а 19,8% - от 40 до 50 тысяч тенге в месяц.

Очевидно, что для многих жителей ЗКО и других областей решение о расширении семьи сегодня ограничено вопросом семейного бюджета.