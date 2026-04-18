В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Казахстане составил 2,57, сообщает Data Hub. СКР показывает, сколько детей в среднем может родить женщина за всю жизнь при текущем уровне рождаемости. Этот показатель снизился по сравнению с 2024 годом и стал самым низким с 2009 года.

После всплеска рождаемости во время пандемии в 2021 году число рождений снова идет вниз. Тренд снижения наблюдается уже четыре года подряд. В 2025 году родилось на 8% меньше детей, чем в 2024-м — всего 335 тысяч, почти как в 2007 году, когда страна только выходила из демографического кризиса 90-х.

Интересно, что падение рождаемости не связано с меньшим количеством женщин репродуктивного возраста (15–49 лет). С 2019 года их число растет, а в 2025 году достигло 4,79 миллиона — максимума с 2009 года.

Одновременно с СКР снижается и общий коэффициент рождаемости (число рождений на 1000 человек) — в 2025 году он составил 16,43, что стало минимальным за 23 года. При этом смертность последние четыре года находится на рекордно низком уровне — в среднем 6,64 на 1000 человек.

Аналитики считают, что это демографический переход — когда рождаемость и смертность снижаются на фоне урбанизации и индустриализации. По мнению экспертов, Казахстан сейчас на третьей стадии этого перехода и движется к четвертой, где рождаемость сравнивается с уровнем смертности, а численность населения стабилизируется.

Пока стабилизации нет: население продолжает расти, но медленнее. В 2025 году прирост составил всего 1,1%, до 20,5 миллиона человек — минимальный за последние 20 лет.