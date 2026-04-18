В условиях глобальной неопределенности 2026 года вопрос эффективности государственных институтов развития (ИР) в Казахстане приобрел критическое значение. В восьмом выпуске экспертной площадки Taldau Talks Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, руководители финансовых структур и независимые аналитики обсудили фундаментальную проблему: как сделать так, чтобы триллионы тенге, вливаемые в экономику, приносили реальный эффект, а не становились «заплатками» на теле неэффективного рынка.

Сумма в 8 триллионов тенге, влитая в экономику через институты развития, — это колоссальный ресурс, который в теории должен был вызвать инвестиционный бум. Однако на практике реальность выглядит иначе.

Проблема в том, что долгое время KPI институтов развития были «процессными», а не «результативными». Отчитаться об объеме выданных кредитов — не значит создать работающее производство. Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин в ходе беседы подчеркнул, что институты развития часто воспринимаются как нечто обособленное.

-Всегда, когда институты развития обсуждают в отдельности, кажется, будто это люди, чуть-чуть оторванные от экономики. На самом деле нет — все мы думаем о нашем реальном секторе, - отметил он.

Однако признание проблемы — это лишь первый шаг. Главный вызов сегодня — сделать так, чтобы эти триллионы не просто «растворялись» в оборотных средствах компаний, а создавали новые цепочки добавленной стоимости.

Независимый эксперт Куаныша Жаиков озвучил тезис, который разделяют многие представители частного бизнеса: государство стало слишком «тяжелым» для рынка.

-Мне нравится это выражение: у носорога плохое зрение, но при его весе — это не его проблемы. Когда государство со всей своей мощью — административной, регуляторной, финансовой — начинает заниматься ритейлом, происходит вымещение других частных игроков, — отметил Жаиков.

Феномен «вытеснения» (crowding out) заключается в том, что частные банки и инвесторы не могут конкурировать с государственными структурами, имеющими доступ к дешевым деньгам Нацфонда. В итоге частный сектор деградирует, а бизнес привыкает «сидеть на игле» льготных субсидий. По мнению Жаикова, индекс деловой активности находится на низком уровне именно потому, что рыночные механизмы подавлены государственным присутствием.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о необходимости перезагрузки институтов развития. В подкасте эксперты обсудили, в каком направлении должен двигаться этот процесс.

Ключевым примером для подражания стал опыт ОАЭ и их фонда ADQ. В чем его принципиальное отличие от классических казахстанских структур?

  1. Инвестиции вслед за интересом: ADQ не пытается «придумать» проект в кабинете и навязать его рынку. Они ищут инвесторов, которые уже имеют компетенции и логистические связи, и предлагают им партнерство.

  2. Логистический фокус: Как было отмечено в подкасте, для Казахстана, не имеющего выхода к морю, логистика — это критический фактор. Любой проект без просчитанного транспортного плеча обречен на провал.

Рустам Карагойшин отметил, что накопленные компетенции внутри холдинга «Байтерек» позволяют перейти к более сложным формам финансирования, чем просто прямое кредитование. Однако для этого нужно изменить саму культуру принятия решений.

Особый блок дискуссии был посвящен АПК. Аграрно-кредитная корпорация и «КазАгроФинанс» — это ветераны системы с четвертьвековой историей. Но почему за 25 лет аграрный сектор так и не стал самодостаточным?

Проблема в том, что зачастую институты развития в сельском хозяйстве выполняли роль «социальной подушки», спасая нерентабельные предприятия, вместо того чтобы стимулировать технологический рывок. Сегодня задача стоит иначе: финансировать тех, кто готов внедрять инновации и выходить на экспорт.

Завершающая часть подкаста была посвящена философии управления в эпоху неопределенности. Модератор и спикеры сошлись на том, что старые линейные модели планирования больше не работают.

-Мир гораздо сложнее, чем может понять его человек. Мы создали мир, который сами уже не понимаем. Искусственный интеллект, геополитика... Поэтому нужны обсуждения, нужны дискуссии, подчеркнул Ашимбаев.

Важность наличия альтернативного мнения, которое представлял Куаныш Жауков, была признана даже официальными лицами. Без критики система «засыпает» и перестает видеть свои ошибки. Дискуссия показала, что время монолитных государственных решений уходит. Наступает эра гибкого партнерства, где государство должно быть не «носорогом», а умным инвестором-акселератором.

Восемь триллионов тенге — это огромная ответственность. Дискуссия в рамках Taldau Talks продемонстрировала, что внутри системы есть понимание необходимости перемен. Однако путь от признания проблем до их решения — долгий.

Институтам развития предстоит:

  • Минимизировать вытеснение частного капитала.

  • Перейти от количественных KPI (объем выдачи) к качественным (рост производительности труда, экспорт).

  • Стать прозрачными и открытыми для независимой экспертизы.

Только тогда триллионы из Нацфонда превратятся из «бюджетных вливаний» в фундамент новой, конкурентоспособной экономики Казахстана.