В новом выпуске подкаста Taldau Talks эксперты и руководители профильных структур обсудили, почему государственные вливания в размере 8 триллионов тенге не всегда дают ожидаемый эффект, как избежать «вымывания» частного бизнеса и чему Казахстан может научиться у ОАЭ и Малайзии.

В условиях глобальной неопределенности 2026 года вопрос эффективности государственных институтов развития (ИР) в Казахстане приобрел критическое значение. В восьмом выпуске экспертной площадки Taldau Talks Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, руководители финансовых структур и независимые аналитики обсудили фундаментальную проблему: как сделать так, чтобы триллионы тенге, вливаемые в экономику, приносили реальный эффект, а не становились «заплатками» на теле неэффективного рынка.

Сумма в 8 триллионов тенге, влитая в экономику через институты развития, — это колоссальный ресурс, который в теории должен был вызвать инвестиционный бум. Однако на практике реальность выглядит иначе.

Проблема в том, что долгое время KPI институтов развития были «процессными», а не «результативными». Отчитаться об объеме выданных кредитов — не значит создать работающее производство. Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин в ходе беседы подчеркнул, что институты развития часто воспринимаются как нечто обособленное.

-Всегда, когда институты развития обсуждают в отдельности, кажется, будто это люди, чуть-чуть оторванные от экономики. На самом деле нет — все мы думаем о нашем реальном секторе, - отметил он.

Однако признание проблемы — это лишь первый шаг. Главный вызов сегодня — сделать так, чтобы эти триллионы не просто «растворялись» в оборотных средствах компаний, а создавали новые цепочки добавленной стоимости.

Независимый эксперт Куаныша Жаиков озвучил тезис, который разделяют многие представители частного бизнеса: государство стало слишком «тяжелым» для рынка.

-Мне нравится это выражение: у носорога плохое зрение, но при его весе — это не его проблемы. Когда государство со всей своей мощью — административной, регуляторной, финансовой — начинает заниматься ритейлом, происходит вымещение других частных игроков, — отметил Жаиков.

Феномен «вытеснения» (crowding out) заключается в том, что частные банки и инвесторы не могут конкурировать с государственными структурами, имеющими доступ к дешевым деньгам Нацфонда. В итоге частный сектор деградирует, а бизнес привыкает «сидеть на игле» льготных субсидий. По мнению Жаикова, индекс деловой активности находится на низком уровне именно потому, что рыночные механизмы подавлены государственным присутствием.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о необходимости перезагрузки институтов развития. В подкасте эксперты обсудили, в каком направлении должен двигаться этот процесс.

Ключевым примером для подражания стал опыт ОАЭ и их фонда ADQ. В чем его принципиальное отличие от классических казахстанских структур?

Инвестиции вслед за интересом: ADQ не пытается «придумать» проект в кабинете и навязать его рынку. Они ищут инвесторов, которые уже имеют компетенции и логистические связи, и предлагают им партнерство. Логистический фокус: Как было отмечено в подкасте, для Казахстана, не имеющего выхода к морю, логистика — это критический фактор. Любой проект без просчитанного транспортного плеча обречен на провал.

Рустам Карагойшин отметил, что накопленные компетенции внутри холдинга «Байтерек» позволяют перейти к более сложным формам финансирования, чем просто прямое кредитование. Однако для этого нужно изменить саму культуру принятия решений.

Особый блок дискуссии был посвящен АПК. Аграрно-кредитная корпорация и «КазАгроФинанс» — это ветераны системы с четвертьвековой историей. Но почему за 25 лет аграрный сектор так и не стал самодостаточным?

Проблема в том, что зачастую институты развития в сельском хозяйстве выполняли роль «социальной подушки», спасая нерентабельные предприятия, вместо того чтобы стимулировать технологический рывок. Сегодня задача стоит иначе: финансировать тех, кто готов внедрять инновации и выходить на экспорт.

Завершающая часть подкаста была посвящена философии управления в эпоху неопределенности. Модератор и спикеры сошлись на том, что старые линейные модели планирования больше не работают.

-Мир гораздо сложнее, чем может понять его человек. Мы создали мир, который сами уже не понимаем. Искусственный интеллект, геополитика... Поэтому нужны обсуждения, нужны дискуссии, — подчеркнул Ашимбаев.

Важность наличия альтернативного мнения, которое представлял Куаныш Жауков, была признана даже официальными лицами. Без критики система «засыпает» и перестает видеть свои ошибки. Дискуссия показала, что время монолитных государственных решений уходит. Наступает эра гибкого партнерства, где государство должно быть не «носорогом», а умным инвестором-акселератором.

Восемь триллионов тенге — это огромная ответственность. Дискуссия в рамках Taldau Talks продемонстрировала, что внутри системы есть понимание необходимости перемен. Однако путь от признания проблем до их решения — долгий.

Институтам развития предстоит:

Минимизировать вытеснение частного капитала.

Перейти от количественных KPI (объем выдачи) к качественным (рост производительности труда, экспорт).

Стать прозрачными и открытыми для независимой экспертизы.

Только тогда триллионы из Нацфонда превратятся из «бюджетных вливаний» в фундамент новой, конкурентоспособной экономики Казахстана.