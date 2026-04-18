Сумма в 8 триллионов тенге, влитая в экономику через институты развития, - это колоссальный ресурс, который в теории должен был вызвать инвестиционный бум. Однако на практике реальность выглядит иначе.

В ходе дискуссии на площадке Taldau Talks эксперты затронули фундаментальный парадокс отечественной модели: почему при колоссальных ресурсах институтов развития частная инициатива в стране все еще находится в режиме выживания?

В большой дискуссии о судьбе триллионов тенге, выделяемых на развитие экономики Казахстана, наступил момент истины. Сакен Жумашев, партнер KPMG в Центральной Азии, отметил важность фундамента любого устойчивого государства — малого и среднего бизнес (МСБ). По мнению эксперта, именно в этом сегменте кроется ключ к реальной диверсификации, которую страна ищет десятилетиями.

Сакен Жумашева отметил, что в казахстанской экономической модели образовался опасный вакуум. Мы научились поддерживать сырьевых гигантов и запускать точечные мега-проекты, но потеряли из виду тех, кто должен связывать эти элементы в единую экосистему.

-Мы часто фокусируемся на крупных проектах, но именно МСБ является тем самым соединительным звеном, которое создает устойчивость. Без него экономика остается фрагментированной, — отмечает Сакен Жумашев.

Эксперт подчеркивает: МСБ — это не просто "социальный сектор" для обеспечения самозанятости, а главный источник инновационной гибкости. Крупные предприятия инертны, в то время как малые компании способны мгновенно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, что критически важно в текущей глобальной нестабильности.

Экосистема вместо "раздачи денег"

Особое внимание Жумашев уделяет качеству поддержки. По его словам, институты развития должны перестать быть просто финансовыми операторами и стать архитекторами предпринимательской среды. Проблема не в отсутствии денег как таковых, а в отсутствии механизмов, которые делают эти деньги "умными".

Поддержка МСБ, по мнению спикера, должна строиться на трех столпах:

Интеграция в закупки: Малый бизнес должен стать естественным спутником крупных национальных компаний.

Снижение барьеров: Институты развития должны упрощать путь предпринимателя к ресурсам, а не выстраивать новые бюрократические лабиринты.

Компетенции: Передача знаний и технологий порой важнее, чем прямое субсидирование процентной ставки.

Выход из тени гигантов

Сакен Жумашев обращает внимание на то, что нынешняя система KPI институтов развития зачастую работает против малого бизнеса. Когда отчетность строится на объемах освоенных средств, чиновнику выгоднее выдать один крупный заем, чем работать с сотней малых.

-Нам необходимо развивать экосистему вокруг МСБ, потому что именно здесь генерируется основная занятость, — напоминает эксперт.

Это призыв к радикальной смене оптики: успех институтов развития должен измеряться не количеством влитых миллиардов, а количеством малых предприятий, которые смогли вырасти в средние, и средних, ставших конкурентоспособными на экспортных рынках.

Резюме для будущего

Дискуссия показала, что интеллектуальная элита страны и представители консалтинга видят в МСБ не "младшего брата" индустрии, а ее главный двигатель. Посыл Жумашева ясен: если институты развития не научатся работать с малым масштабом так же эффективно, как с крупным, экономика останется неустойчивой пирамидой, стоящей на вершине.

Настоящая перезагрузка системы, о которой говорит глава государства, начнется именно в тот момент, когда МСБ перестанет быть "пропущенным звеном" и станет полноправным бенефициаром национальных триллионов.