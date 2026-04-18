Казахстанское сельское хозяйство нуждается в точных данных, новых подходах к субсидиям и предсказуемых правилах игры. Об этом заявил экономист Куаныш Жаиков на площадке Taldau Talks, подчеркнув, что без системных изменений отрасли будет сложно выйти на устойчивый рост.

Цифровизация и прозрачность: Как данные меняют позицию госорганов в агропромышленном комплексе

В современной экономической архитектуре Казахстана сельское хозяйство занимает особое место, находясь на стыке коммерческого сектора и зоны активной государственной поддержки. В рамках дискуссии на площадке подкаста Taldau Talks экономист Куаныш Жаиков представил детальный разбор текущей позиции государственных органов в отношении агропромышленного комплекса (АПК), сосредоточив внимание на методах планирования и их влиянии на отрасль.

Проблема статистической точности и баланса

Центральным звеном в анализе Жаикова выступает вопрос качества данных, на основе которых принимаются управленческие решения. По мнению эксперта, для эффективного регулирования отрасли государству необходимо обладать максимально точной информацией о внутреннем рынке.

-Когда мы анализируем позицию госорганов, ключевым вопросом становится знание реальных балансов производства и потребления. Без качественной статистики планирование объемов экспорта или мер по сдерживанию цен превращается в сложную задачу, где риск ошибки крайне велик, — поясняет Куаныш Жаиков.

Экономист подчеркивает, что именно дефицит верифицированных данных зачастую вынуждает регуляторов прибегать к методам оперативного, "ручного" вмешательства, что создает неопределенность для участников рынка.

Трансформация системы субсидирования

Обсуждая финансовую поддержку АПК, Жаиков рассматривает субсидии не просто как инструмент помощи, а как механизм, требующий глубокой структурной перестройки. Текущая позиция официальных структур долгое время была ориентирована на количественные показатели охвата поддержкой.

-Вопрос не в наличии субсидий, а в их целевом назначении. Сейчас наблюдается тенденция, когда финансовая помощь направлена на поддержание текущей жизнедеятельности хозяйств. Однако для качественного рывка государственная позиция должна смещаться в сторону стимулирования технологического обновления и повышения производительности труда, - отмечает эксперт.

Регуляторная политика и рыночные стимулы

Важным аспектом выступления стал разбор регуляторных мер, таких как экспортные квоты и установление предельных цен на социально значимые товары. Жаиков рассматривает эти инструменты через призму баланса интересов государства и производителя.

Позиция госорганов часто диктуется необходимостью обеспечения продовольственной безопасности и ценовой стабильности для населения. В то же время экономист указывает на необходимость создания предсказуемых правил игры:

Прогнозируемость: Регуляторные решения должны быть транспарентными и приниматься с учетом долгосрочных бизнес-циклов аграриев.

Рыночная мотивация: Меры по сдерживанию цен должны компенсироваться механизмами, позволяющими фермерам сохранять рентабельность для дальнейшего инвестирования в производство.

Новая роль государства: От контроля к мониторингу

В своем анализе Куаныш Жаиков формулирует видение новой модели взаимодействия государства и АПК. Эта модель предполагает переход от прямого директивного управления к созданию качественной аналитической и инфраструктурной среды.