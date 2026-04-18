Более 2060 участников, свыше 1300 тонн собранного мусора и тысячи высаженных деревьев — такими результатами завершилась экологическая акция "Таза Қазақстан" в ЗКО. Масштабное мероприятие объединило жителей, волонтёров, госслужащих и представителей бизнеса

В Западно-Казахстанской области прошла масштабная экологическая акция в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан", в которой ключевую роль сыграли предприятия региона. Представители крупного и среднего бизнеса, наряду с государственными служащими, волонтёрами и жителями области, объединились ради общей цели - сделать окружающую среду чище и комфортнее.

Особенностью акции стало активное участие производственного сектора. К инициативе присоединились такие компании, как КПО б.в., ТОО "Стеклосервис", Merlion SICIM LLP, АО "Конденсат" , ТОО "Kazmeat Ақжайық", ТОО "Жайық ет", ТОО VB Beles и др. Сотрудники предприятий вышли на уборку территорий без формального принуждения, демонстрируя осознанный подход к вопросам экологии и социальной ответственности.

В этот день участники провели комплексные работы по очистке: собирали бытовой мусор, приводили в порядок дворовые территории, очищали общественные пространства и прибрежные зоны. Особое внимание уделялось участкам, наиболее подверженным загрязнению, включая зоны отдыха и прилегающие к предприятиям территории.

Примечательно, что участие бизнеса в "Таза Қазақстан" становится устойчивой практикой. Компании региона рассматривают экологические акции как часть своей корпоративной культуры, интегрируя принципы бережного отношения к окружающей среде в повседневную деятельность.

Своим мнением о значимости акции поделился руководитель отдела охраны окружающей среды компании КПО Скотт Мюррей.

-Сегодня вместе с коллегами мы принимаем участие в этом дне чистоты и поддерживаем акцию «Таза Қазақстан». Мы хотим внести свой вклад в чистоту природы. Я сам из Шотландии, и у нас также проводятся подобные мероприятия. Однако чаще всего люди собираются вместе и очищают берега рек, - сказал он.

По итогам проведённых мероприятий в Западно-Казахстанской области было собрано порядка 1359 тонн мусора, в акции приняли участие более 2063 человек, убрано 330 дворов, посажено 6868 деревьев, а также было задействовано 540 единиц специализированной техники. Эти показатели наглядно демонстрируют масштаб и эффективность проведённой работы, а также высокий уровень вовлечённости населения и бизнеса в вопросы экологии.