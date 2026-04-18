"Жайыктеплоэнерго" сообщает о временных ограничениях из-за испытаний теплосетей.

В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что с 20 апреля 2026 года будут проводиться подготовительные работы и гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-4, ТМ-8 и ТМ-3 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями.

Работы затронут микрорайоны №4, Кадыра Мырза Али, им. Д. Кунаева, "Строитель", "Астана", проспект Абулхаир хана, районы Северо-Восток-2, Автопарка, магазина "Ауыл", района школы №31, а также улицы У. Громовой, Оракбаева, Айталиева и район школы №22.

Гидравлические испытания будут проводиться 21 апреля с 09:00 с повышением давления до 16 атмосфер.

На период проведения испытаний потребителям необходимо отключить внутренние системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.

Для безопасности на время испытаний запрещается находиться и проводить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей, а также вблизи тепловых колодцев.

Тепловые сети, успешно прошедшие испытания, будут включены досрочно с возобновлением подачи горячей воды.

В случае обнаружения порывов трубопроводов или утечки теплоносителя просьба обращаться по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.В